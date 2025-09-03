A través de un comunicado, Capitanía de Puerto Regional en Guaymas anunció que se debe mantener precaución para embarcaciones menores y turismo naútico por fuerte viento y oleaje elevado.

Capitanía de Puerto Regional en Guaymas informó sobre las condiciones climatológicas de este miércoles con la instalación de bandera Amarilla, el estado operacional del puerto continúa abierto a la navegación.

A través de un comunicado emitido a las 14:00 horas se anunció que se debe mantener precaución para embarcaciones menores y turismo naútico por fuerte viento y oleaje elevado.

Exhorta a la comunidad marítima que las reglas de operación en la zona del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, establecen que queda prohibida la navegación, la actividad pesquera y el fondeo (tirar el ancla) al interior del polígono delimitado por las boyas, entre 'Punta el Cautín' y 'Punta Doble' en San Carlos, Sonora. Se comunica que las boyas que se encuentran en esa zona son boyas de señalamiento marítimo por lo que no se deben utilizar como boyas de amarre.

Código de Bandera Amarilla con Presión atmosférica: 1013HPa, Lluvia: 30 por ciento 0.0 mm.

Cielo: Nublado, temperatura máxima de 31°, mínima de 26° centígrados, dirección del viento suroeste, Intensidad de viento: 6.

Nublado, temperatura máxima de 31°, mínima de 26° centígrados, dirección del viento suroeste, Intensidad de viento: 6. Rachas nudos: 10.

10. Oleaje en pies: 2 pies.

2 pies. Humedad relativa: 59 por ciento.

Se recomienda a la comunidad marítima estar pendientes de los avisos emitidos por Capitanía de Puerto en la región de Guaymas.