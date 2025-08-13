Gobernadores tradicionales del Pueblo Guarijío rechazaron la toma del INPI en San Bernardo, Álamos, por un grupo que, afirman, no los representa.

Gobernadores tradicionales del Pueblo Originario Guarijío Makurawe manifestaron su rechazo a la toma del Centro Coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Bernardo, encabezada por un pequeño grupo liderado por Héctor Zaila Enríquez.

Los líderes comunitarios afirmaron que esta acción no representa la voluntad del pueblo guarijío y acusaron que responde a intereses personales. Destacaron que, por primera vez, con el Plan de Justicia han recibido recursos directos, sin intermediarios, para ejercer su autonomía.

De acuerdo con las autoridades tradicionales, el Plan de Justicia ha destinado más de 400 millones de pesos a obras de infraestructura y desarrollo. Entre los proyectos se encuentran dos caminos artesanales construidos con ejecución directa de recursos, casas y comedores escolares que brindan hospedaje y alimentación a estudiantes, así como apoyos para iniciativas económicas, culturales y de derechos.

Aunque confían en que los acuerdos con los gobiernos federal y estatal se cumplirán al 100%, insistieron en mantener el diálogo y evitar riesgos para niños, mujeres y adultos mayores. “Nuestra lucha seguirá siendo pacífica, buscando el bienestar colectivo”, subrayaron.

Los gobernadores que respaldaron esta postura son: Ernesto Macario Rodríguez (Los Estrados), Aniceto Enríquez Macario (Los Jacales), Raúl Enríquez Cautivo (Mesa Colorada), Benito Armenta Ciriaco (Guajaray), Armando Enríquez Enríquez (San José) y Pedro Buitimea Armenta (Los Bajíos).