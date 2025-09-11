Sonora celebrará el Grito de Independencia con música, danza y show de dron
El Gobierno de Sonora anunció la agenda cultural para la conmemoración del Grito de Independencia el 15 de septiembre.
El próximo lunes 15 de septiembre, el Gobierno del Estado de Sonora conmemorará el Grito de Independencia con una amplia cartelera artística y cultural en distintos foros de Hermosillo, teniendo como punto central la Plaza Zaragoza a las 23:00 horas, donde se realizará la ceremonia protocolaria y un espectáculo de drones con acompañamiento musical de la Sinfónica.
Programa de actividades
La agenda contempla actividades en cuatro escenarios principales:
Plaza Alonso Vidal (Foro Principal):
- 19:00 h – Los Hijos de Frank
- 00:00 h – Tropicalísimo Apache
Callejón Velazco (Foro Cultura):
- 18:00 h – Grupo de Danza Folclórico A’al e Wailadam
- 19:00 h – Ángel Carrazco con Mariachi Juvenil de Sonora
- 20:00 h – Sonora con Ellas
- 22:30 h – Sonora con Ellas
- 00:00 h – Roy Rosas con la Banda Sinfónica del Estado de Sonora
Plaza Bicentenario (Foro Juvenil):
- 18:00 h – Asociación Folclórica del Pitic
- 18:00 h – Cast Atrévete a Brillar
- 20:00 h – Gilberto Zamora
- 21:00 h – Michell Quihuis
- 00:00 h – Kakalo
Parque Hidalgo (Foro Infantil):
- 18:00 h – Lormiga Títeres “Andanzas del Desierto”
- 19:00 h – Grupo de Danza Tutuli Sewa
- 19:30 h – Show de Paquito Chapoy
- 20:00 h – Los Girasoles con Mariachi Juvenil de Sonora
- 21:00 h – Super Band
Ceremonia oficial
A las 23:00 horas, el gobernador encabezará el Protocolo y Transmisión del Grito de Independencia, que será transmitido en vivo desde Plaza Zaragoza, seguido del show de drones.