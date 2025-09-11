El Gobierno de Sonora anunció la agenda cultural para la conmemoración del Grito de Independencia el 15 de septiembre.

El próximo lunes 15 de septiembre, el Gobierno del Estado de Sonora conmemorará el Grito de Independencia con una amplia cartelera artística y cultural en distintos foros de Hermosillo, teniendo como punto central la Plaza Zaragoza a las 23:00 horas, donde se realizará la ceremonia protocolaria y un espectáculo de drones con acompañamiento musical de la Sinfónica.

Programa de actividades

La agenda contempla actividades en cuatro escenarios principales:

Plaza Alonso Vidal (Foro Principal):

19:00 h – Los Hijos de Frank

00:00 h – Tropicalísimo Apache

Callejón Velazco (Foro Cultura):

18:00 h – Grupo de Danza Folclórico A’al e Wailadam

19:00 h – Ángel Carrazco con Mariachi Juvenil de Sonora

20:00 h – Sonora con Ellas

22:30 h – Sonora con Ellas

00:00 h – Roy Rosas con la Banda Sinfónica del Estado de Sonora

Plaza Bicentenario (Foro Juvenil):

18:00 h – Asociación Folclórica del Pitic

18:00 h – Cast Atrévete a Brillar

20:00 h – Gilberto Zamora

21:00 h – Michell Quihuis

00:00 h – Kakalo

Parque Hidalgo (Foro Infantil):

18:00 h – Lormiga Títeres “Andanzas del Desierto”

19:00 h – Grupo de Danza Tutuli Sewa

19:30 h – Show de Paquito Chapoy

20:00 h – Los Girasoles con Mariachi Juvenil de Sonora

21:00 h – Super Band

Ceremonia oficial

A las 23:00 horas, el gobernador encabezará el Protocolo y Transmisión del Grito de Independencia, que será transmitido en vivo desde Plaza Zaragoza, seguido del show de drones.