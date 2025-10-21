El fin de semana, un participante de una travesía en el Gran Desierto de Altar sufrió un accidente y, al volver por su auto, lo encontró desmantelado.

Durante una travesía recreativa realizada el fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2025 en el Gran Desierto de Altar, uno de los participantes sufrió un percance vehicular en un punto de difícil acceso; al regresar posteriormente al sitio para recuperar la unidad, ésta fue localizada desmantelada, de acuerdo con testimonios de asistentes y reportes compartidos en los grupos de organización del recorrido.

La situación generó inconformidad entre los clubes de travesía, que consideran el hecho como una vulneración a la confianza que se mantiene en este tipo de actividades coordinadas.

De acuerdo con participantes consultados, el accidente ocurrió en una sección sin cobertura telefónica estable y de tránsito restringido a vehículos preparados para arena y dunas.

Tras la valoración inicial, compañeros apoyaron el retiro del conductor y pospusieron la extracción del vehículo para hacerlo de forma segura con equipo de arrastre, iluminación y puntos de anclaje.

Al volver al paraje —en horario que no ha sido precisado— se percataron de la ausencia de diversas piezas y del daño adicional causado a la carrocería, lo que sugiere manipulación mientras la unidad permanecía inmovilizada.

No hay, al momento, un parte oficial que confirme lesiones adicionales, identidad del propietario o el detalle de las autopartes sustraídas.

Los grupos que participaron en la ruta subrayaron que el sitio del siniestro sólo era conocido por quienes acudieron a la travesía, pues la logística de estos eventos se comparte en listas cerradas y con puntos de control previamente acordados.

En mensajes internos, los organizadores condenaron el hecho y señalaron que iniciaron indagatorias por su cuenta para aportar datos a las autoridades competentes.