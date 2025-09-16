Durante su visita a Guaymas, para la presentación del Primer Informe de Gobierno 2024-2027 de la alcaldesa Karla Córdova González, Paulina Ocaña Indicó que durante la actual administración se han invertido un total de siete mil millones de pesos dirigidos a importantes obras en beneficio del puerto.

Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo en el Estado, manifestó el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, para el pueblo de Guaymas y las autoridades del municipio a través de obras que hoy se pueden palpar.

Durante su visita a Guaymas, para la presentación del Primer Informe de Gobierno 2024-2027 de la alcaldesa Karla Córdova González, indicó que durante la actual administración se han invertido un total de siete mil millones de pesos dirigidos a importantes obras en beneficio del puerto.

"Y la cereza del pastel para estos últimos años de gobierno del gobernador Durazo Montaño, con la modernización del actual malecón de Guaymas y la construcción del Malecón en San Carlos" , expresó.

El proyecto de modernización de la carretera Guaymas- Chihuahua, la ampliación y modernización del puerto, la rehabilitación de la avenida Serdán, con el respaldo de la Federación viene el nuevo hospital de zona del IMSS que ha sido una petición muy sentida de todos los guaymenses y ahora será una realidad, manifestó.

Informó que el Cuarto Informe de Gobierno del mandatario estatal presentó grandes obras de infraestructura: avances en materia de vivienda plan más ambicioso de México y Sonora con la construcción de 33 mil 800 viviendas; en salud se han invertido 40 mil millones de pesos; y la construcción de la planta solar más grande de américa latina, proyectos que detonan el desarrollo del estado, finalizó.