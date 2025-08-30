'Septiembre, Mes del Testamento' impulsa la seguridad jurídica en Sonora.

El Gobierno del Estado de Sonora y el Colegio de Notarios del Estado firmaron un convenio con motivo de septiembre, Mes del Testamento, que marca el inicio de diversas campañas de orientación y promoción sobre la importancia de este trámite.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño detalló que esta iniciativa busca brindar seguridad jurídica a cientos de familias sonorenses, asegurando que sus bienes y patrimonio se transmitan de manera ordenada y conforme a la ley, evitando conflictos futuros.

Mediante el convenio de colaboración, denominado Fortalecimiento Notarial y Vinculación Social, con el presidente del Colegio de Notarios se logrará exentar de pago a corporaciones de seguridad pública en sus tres niveles de gobierno, fuerzas armadas y personal de salud.

Se podrá reducir al 50 por ciento el pago al resto de los ciudadanos. Se dará una reducción en honorarios de notarios del 50 por ciento para el trámite de sucesiones indicadas en sede notarial en el mes de septiembre y hasta su conclusión, o de la escritura de protocolización por mandato judicial elaborada durante el mismo periodo.

“Es un gesto de responsabilidad familiar dejar un testamento. Cada testamento es un pleito menos en tribunales y un paso más hacia una sociedad con paz y tranquilidad. Por eso hoy estamos generando más incentivos para que la gente realice este valioso trámite” , subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.

Detalló que el testamento no es únicamente un asunto de adultos mayores, sino una decisión que cualquier persona puede y debe considerar en cualquier etapa de su vida para proteger sus intereses y asegurar la armonía familiar en el futuro.