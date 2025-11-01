Con acciones como la rehabilitación de pozos y reparación de bombas, Huatabampo busca mejorar el suministro de agua y atender a comunidades vulnerables.

Huatabampo destinará más del 30 por ciento de su presupuesto 2026 a proyectos hidráulicos para garantizar el abastecimiento de agua a la mayor parte de la población, anunció el presidente municipal, Alberto Vázquez Valencia. La medida busca llevar agua potable a comunidades que aún carecen del servicio, como Moroncárit y la zona turística de Huatabampito.

El alcalde explicó, “Traemos un gran proyecto de agua, estamos apostándole más del 30 por ciento de nuestro presupuesto como lo está haciendo el Gobernador de llevar agua a las comunidades que no tienen como el Moroncárit y la zona turística de Huatabampito” .

Vázquez Valencia detalló que alrededor del 25 por ciento de las comunidades todavía no cuentan con agua potable. “Tenemos muchas comunidades indígenas; son 216 en total, y alrededor del 85 por ciento corresponden a población indígena” , agregó.

El presidente municipal señaló que ya se han implementado acciones para optimizar el suministro, como la rehabilitación del pozo en La Loma de los Angelitos y la reparación de la bomba en Bachoco, que permaneció fuera de servicio por más de quince días.

Estas obras forman parte de un plan integral para garantizar acceso a agua potable, mejorar la infraestructura existente y atender a las comunidades más vulnerables del municipio.