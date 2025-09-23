El presidente de la Asociación Ganadera en Nogales, Jesús García, pidió a las autoridades acelerar el proyecto del rastro regional.

La Asociación Ganadera de Nogales alertó sobre la crisis que enfrentan los productores locales debido al cierre de la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos, tras detectarse un brote de gusano barrenador en Nuevo León.

El presidente del organismo, Jesús García, informó que actualmente más de 18 mil reses permanecen sin cruzar, lo que representa un impacto económico considerable para los pequeños y medianos ganaderos de la región.

“Con esta situación, los ganaderos pierden económicamente. No tenemos fecha de reapertura, no tenemos información nueva”, expresó García durante una rueda de prensa.

Explicó que comercializar el ganado en el mercado local no es viable para los productores, lo que incrementa la incertidumbre y la preocupación en el sector.

El rastro como alternativa

Ante este panorama, García insistió en la urgencia de agilizar el proyecto de construcción de un rastro regional, lo que permitiría a los productores procesar y colocar su ganado en mercados alternativos.

“Es importante que se agilice el proyecto del rastro. Sería un respiro económico para los ganaderos y ayudaría a mitigar las pérdidas”, subrayó.

Llamado a las autoridades

El dirigente reiteró el llamado a las autoridades estatales y federales para que tomen medidas inmediatas que eviten un mayor deterioro en la economía local. La falta de un rastro y la incertidumbre por el cierre fronterizo mantienen en riesgo la estabilidad de cientos de productores en Nogales y municipios vecinos.