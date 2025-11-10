Omar García Harfuch destaca la importancia de las detenciones de Los Rusos en San Luis Río Colorado, resultado de un operativo conjunto contra el crimen organizado.

En dos cateos en San Luis Río Colorado, fuerzas federales y la Fiscalía de Sonora detuvieron a Abdel “N”, alias “El Toro”, y a Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, señalados como integrantes de “Los Rusos”. La información fue difundida hoy por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, en sus redes sociales.

Impacto y afectaciones

Las capturas representan un golpe operativo a una célula asociada al trasiego de metanfetamina en la frontera noroeste. Autoridades prevén reacomodos delictivos focalizados en colonias de incidencia, por lo que se mantendrán patrullajes y vigilancia en la zona.

¿Qué impacto tienen estas detenciones en la región?

De acuerdo con el parte difundido por García Harfuch, en los cateos participaron elementos de la Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional, SSPC y la Fiscalía de Sonora. A “El Toro” lo relacionan con tráfico de drogas y armas, además de antecedentes por homicidio y lesiones. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con peritajes y judicialización.

— El funcionario agradeció el respaldo del Gobierno de Sonora en las operaciones, según su publicación de este lunes.

SLRC es corredor estratégico para el trasiego hacia EU. En 2025 se han intensificado cateos en inmuebles utilizados como bodegas y nodos logísticos. La célula de “Los Rusos” figura en líneas de investigación abiertas en Sonora y Baja California.