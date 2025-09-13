El secretario de Educación de Sonora, Froylán Gámez, señaló que más de dos mil planteles han sido rehabilitados en el gobierno de Alfonso Durazo.

La infraestructura educativa ha sido una de las áreas con mayor impulso en el actual gobierno estatal, afirmó Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura de Sonora, durante su llegada al Cuarto Informe del gobernador Alfonso Durazo.

El funcionario recordó que en 2021, al inicio de la administración, la mayoría de los planteles se encontraban en condiciones de abandono; sin embargo, a la fecha, más de dos mil escuelas han recibido algún tipo de rehabilitación en beneficio de la comunidad estudiantil.

Gámez Gamboa señaló que en estos cuatro años se han destinado más de 8 mil 600 millones de pesos al sector educativo, inversión que se ha reflejado en una disminución importante del índice de abandono escolar, no solo en educación básica, sino especialmente en los niveles medio superior y superior.

“ Sin duda es una apuesta decidida del Gobernador. Él vivió en carne propia lo que es ser estudiante y apoyarse con una beca, y con esa sensibilidad ha logrado que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan ”, expresó.

El Secretario destacó que actualmente más de 500 mil estudiantes de primaria, secundaria y universidad reciben becas, gracias a un esquema de financiamiento que se fortaleció con el recorte al gasto operativo del Congreso del Estado.