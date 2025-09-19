El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó que la Unidad Fronteriza de Sonora es la primera en su tipo en México y refleja la cooperación binacional para reforzar la seguridad en la frontera compartida.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, visitó la Unidad Fronteriza de Sonora, la primera de su tipo en el país, y sostuvo un encuentro con sus integrantes para conocer de primera mano sus funciones y resultados.

"La Unidad Fronteriza de Sonora, la primera de su tipo en México, refleja la profunda cooperación entre nuestros países. Colaboramos con las autoridades para asegurar que nuestra frontera compartida sea más segura y más fuerte", expresó Johnson.

El diplomático resaltó que la labor de este cuerpo especializado contribuye a enfrentar los retos comunes en la frontera, al tiempo que fortalece los mecanismos de coordinación entre agencias mexicanas y estadounidenses.

Durante la visita, Johnson reconoció el compromiso de los elementos de seguridad que participan en la unidad, cuya tarea principal es reforzar la vigilancia, el intercambio de información y la atención de incidentes en la zona limítrofe.

La embajada de Estados Unidos reiteró que la cooperación con México en materia de seguridad fronteriza continuará como una prioridad bilateral, con el objetivo de garantizar mayor protección en la región y consolidar la relación estratégica entre ambos países.



