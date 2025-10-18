¿Llegará el frío a Sonora? Este es el pronostico
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado predominarán cielos despejados y sin lluvias en Sonora.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos, este sábado se mantendrán condiciones estables en Sonora debido al posicionamiento de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera.
Este sistema provocará cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia, con ambiente fresco en el centro, noroeste y sur del estado, y frío en zonas serranas durante la noche y madrugada. Por la tarde se espera un clima cálido a caluroso en la mayor parte del territorio.
Temperaturas por municipios
- Hermosillo amaneció con 20 °C y 65 por ciento de humedad relativa. Se espera una máxima de 35 °C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón registró 20 °C al amanecer y 80 por ciento de humedad. La máxima alcanzará 35 °C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de lluvia.
- Nogales tuvo una mínima de 8 °C con 80 por ciento de humedad y una máxima prevista de 26 °C. Se esperan vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de lluvia.
- San Luis Río Colorado reportó 15 °C de mínima y 40 por ciento de humedad. La temperatura máxima será de 32 °C, con vientos de 15 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Cielos mayormente despejados y 0 por ciento de probabilidad de lluvia.
- Navojoa tuvo una mínima de 21 °C y 85 por ciento de humedad, con una máxima estimada de 35 °C. Se esperan vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de lluvia.
- Agua Prieta amaneció con 9 °C y 80 por ciento de humedad, con máxima de 26 °C, vientos promedio de 10 km/h y rachas de 55 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de lluvia.
- Guaymas registró una mínima de 22 °C con 65 por ciento de humedad y una máxima de 33 °C. Los vientos promediarán 15 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de lluvia.