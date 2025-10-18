La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado predominarán cielos despejados y sin lluvias en Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos, este sábado se mantendrán condiciones estables en Sonora debido al posicionamiento de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera.

Este sistema provocará cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia, con ambiente fresco en el centro, noroeste y sur del estado, y frío en zonas serranas durante la noche y madrugada. Por la tarde se espera un clima cálido a caluroso en la mayor parte del territorio.

Temperaturas por municipios