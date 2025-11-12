Protección Civil estatal anticipa descenso marcado de temperatura, rachas fuertes y lluvias el viernes por un nuevo frente frío con vaguada polar.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este miércoles la corriente en chorro subtropical mantendrá cielo de despejado a parcialmente nublado en el noroeste, sin lluvia, con ambiente cálido a caluroso por la tarde y frío en la sierra durante la madrugada y noche.

Para el viernes, la aproximación e ingreso de un frente frío al noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y circulación ciclónica en altura, provocará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, descenso marcado de temperatura y chubascos a lluvias fuertes con descargas eléctricas en Sonora. Entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado existe probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

Hoy, condiciones por ciudad (valores de CEPC):

Hermosillo : mínima 18 °C , máxima 35 °C , HR 50%; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo despejado, 0% lluvia.

: , , HR 50%; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo despejado, 0% lluvia. Ciudad Obregón: mínima 17 °C, máxima 34 °C, HR 70%; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h. Despejado, 0% lluvia.

Nogales: mínima 8 °C, máxima 27 °C, HR 39%; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h. Mayormente despejado, 0% lluvia.

San Luis Río Colorado : mínima 15 °C , máxima 31 °C, HR 35%; viento 10 km/h con rachas de 50 km/h. Parcialmente nublado, 0% lluvia.

: , máxima 31 °C, HR 35%; viento 10 km/h con rachas de 50 km/h. Parcialmente nublado, 0% lluvia. Navojoa: mínima 17 °C, máxima 35 °C , HR 90%; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h. Despejado, 0% lluvia.

, HR 90%; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h. Despejado, 0% lluvia. Agua Prieta: mínima 5 °C, máxima 28 °C, HR 50%; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h. Mayormente despejado, 0% lluvia.

Guaymas: mínima 18 °C, máxima 29 °C, HR 70%; viento 10 km/h con rachas de 40 km/h. Despejado, 0% lluvia.

Las autoridades recomendaron asegurar objetos sueltos ante rachas, evitar quemas; al manejar en zonas con tolvaneras, reducir velocidad y encender luces; para sierra, prever abrigo y posibles cierres por nieve/aguanieve.