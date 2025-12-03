La Coordinación Estatal de Protección Civil advierte sobre el ingreso de un sistema frontal este jueves 4 de diciembre, el cual provocará un marcado descenso térmico, precipitaciones en diversas zonas y caída de aguanieve en la sierra.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora emitió el pronóstico meteorológico para este miércoles 3 de diciembre de 2025. El reporte, basado en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, anticipa condiciones de inestabilidad atmosférica que se intensificarán en las próximas 24 horas con la llegada de un nuevo sistema frontal.

Para la jornada de hoy, la interacción de la corriente en chorro polar con un río atmosférico generará cielos parcialmente nublados en gran parte de la entidad. Estas condiciones provocarán rachas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 km/h, afectando principalmente las regiones sur y oriente del estado. El ambiente se mantiene muy frío al amanecer, con registros de entre -5°C y 10°C en los municipios del norte y la zona serrana.

El organismo estatal alertó sobre la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de Sonora durante el día jueves 4 de diciembre. Este fenómeno ocasionará un marcado descenso de temperaturas y traerá consigo lluvias de ligeras a moderadas.

Sistema frontal

La CEPC advierte sobre la probabilidad de caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa, aunado a rachas de viento fuertes. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el cambio drástico en las condiciones climáticas previsto para la segunda mitad de la semana.

En el desglose municipal para este miércoles, Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 12°C y una humedad relativa del 90%. Se espera una máxima de 26°C con cielos mayormente nublados y una probabilidad de lluvia del 10%. Los vientos en la capital promediarán 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En el sur de la entidad, Navojoa presenta la mayor probabilidad de precipitaciones con un 30%, registrando una mínima de 15°C y una máxima de 28°C bajo cielos mayormente nublados. Ciudad Obregón y Guaymas mantienen probabilidades de lluvia del 10% y 20% respectivamente, con temperaturas máximas que no superarán los 28°C.

Pronóstico regional

La zona norte registra las temperaturas más bajas. Nogales amaneció a 3°C con una máxima esperada de 16°C y un 25% de probabilidad de lluvia. Por su parte, Agua Prieta reportó 4°C como mínima y espera 19°C como máxima, aunque enfrentará rachas de viento significativas de hasta 60 km/h.

San Luis Río Colorado, en el noroeste, se mantiene con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, esta región experimentará vientos fuertes con rachas de 60 km/h, alcanzando una temperatura máxima de 22°C tras un amanecer de 9°C. La autoridad mantiene el monitoreo constante ante la evolución del frente frío.