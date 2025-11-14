Nuevo frente frío podría traer lluvias y nieve a Sonora
Durante la madrugada del sábado 15, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en algunas zonas del estado.
Durante la noche de este viernes, el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en altura, provocarán vientos fuertes con posibles tolvaneras, además de un marcado descenso de temperatura. También se prevé probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas, acompañadas de descargas eléctricas en distintas regiones de Sonora, según información emitida esta mañana por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora.
Con base en el análisis de información meteorológica y datos del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil señaló que, durante la madrugada del sábado 15, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del estado.
Finalmente, se adelantó que un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país entre los días 18 y 19 de noviembre, lo que reforzará las condiciones invernales previamente mencionadas.
Clima por municipio
- Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 65 por ciento; se espera para hoy un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 45 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 85 por ciento; se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Nogales amaneció con una temperatura mínima de 9°C con una humedad relativa del 60 por ciento; se espera un valor máximo de 27°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 18°C con una humedad relativa del 45 por ciento; se espera un valor máximo de 29°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos parcialmente nublados y 20 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 16°C con una humedad relativa del 75 por ciento; se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 8°C con una humedad relativa del 50 por ciento; se espera un valor máximo de 28°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 85 por ciento; se espera un valor máximo de 29°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.