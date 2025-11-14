Durante la madrugada del sábado 15, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en algunas zonas del estado.

Durante la noche de este viernes, el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en altura, provocarán vientos fuertes con posibles tolvaneras, además de un marcado descenso de temperatura. También se prevé probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas, acompañadas de descargas eléctricas en distintas regiones de Sonora, según información emitida esta mañana por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora.

Con base en el análisis de información meteorológica y datos del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil señaló que, durante la madrugada del sábado 15, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del estado.

Finalmente, se adelantó que un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país entre los días 18 y 19 de noviembre, lo que reforzará las condiciones invernales previamente mencionadas.

Clima por municipio