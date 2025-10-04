El frente frío número 5 ingresará este fin de semana al noroeste de Sonora con rachas de 40 a 60 km/h y amaneceres más frescos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 5 se aproximará este sábado a la frontera noroeste de Sonora, ocasionando rachas de viento moderadas de entre 40 y 60 km/h, además de un ligero descenso en las temperaturas con amaneceres más frescos en esa región.

De acuerdo con el organismo, el pronóstico se basa en la valoración meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y otras agencias de Estados Unidos.

Vigilan zonas de baja presión en el Pacífico

La dependencia indicó que se mantienen en observación dos zonas de baja presión en el océano Pacífico, con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas.

De evolucionar, podrían acercarse al noroeste del país entre el 7 y 11 de octubre, generando un periodo de posibles precipitaciones en esa fecha.

Condiciones por ciudad

Hermosillo : mínima de 22°C y máxima de 38°C ; humedad del 50%; vientos de hasta 40 km/h; cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.

: y ; humedad del 50%; vientos de hasta 40 km/h; cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : mínima de 25°C y máxima de 38°C ; humedad del 85%; vientos de 40 km/h ; cielo despejado.

: y ; humedad del 85%; ; cielo despejado. Nogales : mínima de 11°C y máxima de 28°C; humedad del 55%; rachas de hasta 60 km/h ; cielo despejado.

: y máxima de 28°C; humedad del 55%; ; cielo despejado. San Luis Río Colorado : mínima de 17°C y máxima de 32°C; humedad del 50%; rachas de 65 km/h ; cielo despejado.

: y máxima de 32°C; humedad del 50%; ; cielo despejado. Navojoa : mínima de 25°C y máxima de 28°C; humedad del 80%; vientos de 40 km/h ; cielo despejado.

: y máxima de 28°C; humedad del 80%; ; cielo despejado. Agua Prieta : mínima de 13°C y máxima de 31°C; humedad del 60%; rachas de 40 km/h; cielo despejado.

: y máxima de 31°C; humedad del 60%; rachas de 40 km/h; cielo despejado. Guaymas: mínima de 24°C y máxima de 34°C; humedad del 65%; vientos de hasta 60 km/h; cielo despejado.

Recomendaciones

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios de temperatura y vientos fuertes en la región norte y noroeste del estado.