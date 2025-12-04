La interacción del sistema frontal estacionario con un río atmosférico provocará precipitaciones importantes en el sur del estado, especialmente en Navojoa y Ciudad Obregón, además de heladas en la zona serrana limítrofe con Chihuahua.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora emitió un pronóstico meteorológico severo para este jueves 4 de diciembre de 2025.

El reporte oficial indica que el frente frío número 18 se extiende con características de estacionario sobre el noroeste y norte del territorio nacional, interactuando con diversos fenómenos atmosféricos que complicarán las condiciones climáticas en la entidad.

El sistema frontal mantiene una interacción activa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico. Esta combinación genera un descenso generalizado de la temperatura, rachas de viento que alcanzan los 60 km/h y lluvias de intensidad ligera a moderada, focalizadas principalmente sobre la región sur y oriente del estado.

La autoridad estatal advierte sobre la probabilidad de caída de nieve o aguanieve. Este fenómeno invernal se espera específicamente en la zona montañosa sur, en los límites fronterizos con el estado de Chihuahua. Se exhorta a los conductores a extremar precauciones en carreteras serranas ante la posible cristalización de la cinta asfáltica debido a las bajas temperaturas.

En el desglose por municipios, Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 11°C y una humedad relativa del 90%. Se espera un valor máximo de 25°C para la capital. Las condiciones indican cielos parcialmente nublados, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 45 km/h, manteniendo una probabilidad de precipitación baja del 10%.

Lluvias intensas

La región sur del estado presenta el escenario más húmedo de la jornada. Navojoa reportó una mínima de 15°C y espera una máxima de 27°C, destacando una probabilidad de lluvia del 50% bajo cielos mayormente nublados. De manera similar, Ciudad Obregón registró 16°C al amanecer y proyecta 26°C como máxima, con un 40% de posibilidades de precipitación y alta humedad del 95%.

El puerto de Guaymas también experimentará condiciones inestables. Con una mínima de 15°C y una máxima de 24°C, se pronostican rachas de viento de 50 km/h y un 30% de probabilidad de lluvia. La nubosidad será densa en la zona costera, lo que podría afectar las actividades marítimas menores.

En la frontera norte, el frío se intensifica considerablemente. Nogales amaneció con una temperatura de solo 2°C y espera una máxima de 16°C. Aunque no hay probabilidad de lluvia, las rachas de viento de 60 km/h aumentarán la sensación térmica gélida en la ciudad fronteriza.

Vientos gélidos

Agua Prieta registró 4°C como mínima y alcanzará los 17°C en el punto más cálido del día. Al igual que en Nogales, se prevén vientos fuertes de 60 km/h con cielos parcialmente nublados. Por su parte, San Luis Río Colorado reportó 7°C al amanecer y espera 21°C, manteniéndose sin lluvias pero con ráfagas de viento significativas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene un monitoreo constante de la evolución del frente frío número 18. Se recomienda a la población atender las indicaciones de las autoridades locales, abrigarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al ambiente frío, especialmente en los grupos vulnerables como niños y adultos mayores.