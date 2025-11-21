Autoridades meteorológicas pronostican para este viernes lluvias ligeras a moderadas en San Luis Río Colorado y, durante la noche y madrugada, precipitaciones con granizo, vientos fuertes y descargas eléctricas en Puerto Peñasco y Gral.

El frente frío número 16 mantendrá durante la tarde de este viernes el pronóstico de lluvias en el noroeste de Sonora, con efectos que se extenderán a lo largo del fin de semana en diversas regiones del estado, advirtieron autoridades meteorológicas.

De acuerdo con el reporte, el desplazamiento continuo del sistema frontal y el ingreso de bandas nubosas sobre esa zona favorecerán lluvias ligeras a moderadas en distintos puntos de San Luis Río Colorado durante las próximas horas.

Posteriormente, en el transcurso de la noche y la madrugada, el frente frío se extenderá hacia los municipios de Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles, donde se prevén lluvias moderadas con probabilidad de caída de granizo, rachas de viento fuertes y descargas eléctricas.

Los efectos del sistema continuarán mañana por la mañana sobre municipios del noroeste como Caborca, Pitiquito y Altar, con potencial de lluvias y ambiente frío.

Asimismo, durante la tarde y noche del sábado el frente frío avanzará hacia el norte de la entidad, cubriendo regiones de Nogales, Ímuris, Tubutama, Átil, Oquitoa, Sáric, Trincheras, Magdalena y Santa Ana, donde se esperan chubascos dispersos y vientos moderados a fuertes.

En las próximas horas el sistema se aproximará también a la región montañosa del noreste de Sonora, generando condiciones para la posible caída de nieve y aguanieve sobre la sierra de Cananea, Ímuris y Santa Cruz.

Ante este escenario, las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones por lluvias, bajas temperaturas, vientos fuertes y posibles nevadas en zonas altas, así como a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y Conagua.