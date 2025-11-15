Frente frío 14 traerá descenso de temperatura y posible nieve en Sonora
Protección Civil Estatal informó que el frente frío 14 generará vientos fuertes, lluvias y marcado descenso de temperatura en el noroeste y norte de Sonora.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por los efectos del frente frío 14, cuyo ingreso al noroeste del país generará vientos fuertes, descenso marcado de temperatura y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en el noroeste y norte de Sonora, según su reporte emitido hoy con base en información del Servicio Meteorológico Nacional.
La dependencia informó que los efectos se presentarán durante este sábado, con posibilidad de tolvaneras y descargas eléctricas en regiones del norte del estado.
De acuerdo con la CEPC, durante la madrugada del domingo existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa del norte, debido a la interacción del frente frío con una circulación ciclónica en altura.
El organismo estatal añadió que un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste de México entre los días 18 y 19 de noviembre, lo que reforzará las condiciones de ambiente frío, viento y posibilidad de lluvias.
Clima por municipio
- Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 16°C con una humedad relativa del 55 por ciento; se espera para hoy un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 55 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 16°C con una humedad relativa del 85 por ciento; se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Nogales amaneció con una temperatura mínima de 7°C con una humedad relativa del 60 por ciento; se espera un valor máximo de 25°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 60 km/h. Cielos parcialmente nublados y 20 por ciento de probabilidad de precipitación.
- San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 15°C con una humedad relativa del 25 por ciento; se espera un valor máximo de 25°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos parcialmente nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 16°C con una humedad relativa del 85 por ciento; se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 8°C con una humedad relativa del 60 por ciento; se espera un valor máximo de 27°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 16°C con una humedad relativa del 85 por ciento; se espera un valor máximo de 29°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.