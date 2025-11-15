Protección Civil Estatal informó que el frente frío 14 generará vientos fuertes, lluvias y marcado descenso de temperatura en el noroeste y norte de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por los efectos del frente frío 14, cuyo ingreso al noroeste del país generará vientos fuertes, descenso marcado de temperatura y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en el noroeste y norte de Sonora, según su reporte emitido hoy con base en información del Servicio Meteorológico Nacional.

La dependencia informó que los efectos se presentarán durante este sábado, con posibilidad de tolvaneras y descargas eléctricas en regiones del norte del estado.

De acuerdo con la CEPC, durante la madrugada del domingo existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa del norte, debido a la interacción del frente frío con una circulación ciclónica en altura.

El organismo estatal añadió que un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste de México entre los días 18 y 19 de noviembre, lo que reforzará las condiciones de ambiente frío, viento y posibilidad de lluvias.

