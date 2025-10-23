Los Centros LIBRE promueven autonomía económica, liderazgo comunitario y empoderamiento, ofreciendo servicios de acompañamiento legal, psicoemocional y redes de apoyo.

Con más de 21.6 millones de pesos de inversión, garantizando derechos y una vida libre de violencia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una estrategia integral contra la violencia de género mediante el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM).

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, y la secretaria de las Mujeres, Sheila Hernández, recorrieron el Centro LIBRE en Hermosillo, donde destacaron que gracias al liderazgo del mandatario sonorense y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), la entidad cuenta con espacios especializados que brindan asesoría jurídica, atención psicológica y acciones preventivas para el bienestar integral de las mujeres.

Ambas funcionarias subrayaron que los Centros LIBRE promueven autonomía económica, liderazgo comunitario y empoderamiento, ofreciendo servicios de acompañamiento legal, psicoemocional y redes de apoyo. Señalaron que representan un cambio cultural profundo para fortalecer la igualdad de género en todos los municipios donde se han instalado.

Los centros mantienen presencia en 19 municipios: Agua Prieta, Bavispe, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, Santa Ana, San Luis Río Colorado y Ures, donde se atiende directamente las necesidades de cientos de mujeres.

Dichos espacios contribuyen a generar condiciones de justicia, seguridad y oportunidades reales de desarrollo.