La titular de Zagarpa en Sonora, Célida López Cárdenas, anunció el inicio del primer foro internacional de diversificación productiva en Ciudad Obregón, donde se abordará la urgencia de migrar del trigo hacia cultivos como cártamo, canola y girasol, ante la falta de agua en el Valle del Yaqui.

Este jueves 28 y viernes 29 de agosto se llevará a cabo en el Centro Magno de Ciudad Obregón el primer foro internacional de diversificación productiva, informó la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora (SAGARHPA Sonora), Célida López Cárdenas.

El evento reunirá a productores, académicos, representantes de la industria y estudiantes con el objetivo de impulsar alternativas de cultivo ante la crisis hídrica que enfrenta el sur de Sonora.

López Cárdenas advirtió que el ciclo agrícola otoño-invierno en el Valle del Yaqui será “muy complejo” debido a los bajos niveles de agua en las presas, lo que dejará sin sembrar miles de hectáreas.

“Durante décadas Sonora ha sido líder en producción de trigo, pero hoy enfrentamos una realidad hídrica crítica. Aún si tuviéramos agua, el trigo ya no es rentable por la caída de precios internacionales”, señaló la funcionaria.

Hacia nuevas alternativas

La secretaria destacó que se busca incentivar cultivos como el cártamo, la canola y el girasol, que requieren menos agua y ofrecen mayor rentabilidad en los mercados. Recordó que actualmente existe demanda industrial no cubierta, como las 10 mil toneladas de girasol requeridas por empresas procesadoras.

En este sentido, subrayó que la reconversión no depende solo de voluntad política, sino de investigación, certificación de semillas y tecnificación del riego. “Hay productores que ya han incursionado en canola o cebada con buenos resultados, pero aún falta escalar en superficie sembrada”, añadió.

La funcionaria informó que el gobierno estatal dispersa 35 millones de pesos para compensar el bajo precio del trigo cristalino, mientras que el gobierno federal abrió ventanillas para apoyar a productores de cártamo con 5 mil pesos por hectárea, además de recursos por más de 140 millones de pesos para rastreo fitosanitario.