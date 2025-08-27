El próximo 8 de octubre, Coparmex Sonora Norte realizará la 18ª edición del Foro Empresarial Ideas en Movimiento en Villa Toscana, Hermosillo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte anunció la 18ª edición del Foro Empresarial Ideas en Movimiento, programado para el 8 de octubre de 2025 en Villa Toscana, Hermosillo.

Con casi dos décadas de trayectoria, el foro es considerado el encuentro empresarial más importante del estado, donde se fomenta la reflexión, el análisis y la creación de alianzas estratégicas para enfrentar los retos del entorno económico actual.

Conferencistas de alto nivel

Para esta edición, se confirmó la participación de:

Jorge Suárez Vélez , economista

, economista Héctor De Manuel , periodista y escritor

, periodista y escritor Carlos Ponce, estratega financiero

Además, se prevé la posible asistencia de Blanca Treviño, presidenta y CEO de Softek, y de José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, dependiendo de sus agendas.

Detalles del evento

Los organizadores Mario Arturo Moreno Morales, Margot Molina Elías y Gilberto Robles Bustamante adelantaron que el programa incluirá conferencias enfocadas en tendencias económicas globales, innovación tecnológica y formación ética de líderes empresariales.

"Podemos decir con mucho orgullo que este foro empresarial es el evento más importante en el estado de Sonora; aquí se reúnen ideas que inspiran, conocimientos que orientan y alianzas que fortalecen al sector productivo", afirmó Gilberto Robles Bustamante, presidente de Coparmex Sonora Norte.

Las entradas podrán adquirirse en eventoscoparmexsonora.com, en las oficinas del organismo o vía WhatsApp al 662 418 5261.

Costo previo al evento: 2,000 pesos.

Costo el día del evento: 2,200 pesos.

Inicio: 8:00 am.



