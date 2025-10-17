La Fiscalía estatal informó que en el punto del siniestro no se registraron huellas de frenado o derrape. La primera hipótesis es que el conductor se quedó dormido, perdió el control y salió de la vía. Se identificó a los dos operadores, quienes huyeron tras el hecho.

En conferencia la mañana del 17 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que los indicios en sitio no muestran frenado previo, por lo que se trabaja la línea de somnolencia del operador.

Se confirmó que en la unidad viajaban dos conductores y que ambos abandonaron el lugar; la autoridad cuenta con sus identidades y realiza acciones para ubicarlos.

Servicios Periciales procesa el área para determinar la mecánica de hechos y posibles responsabilidades penales.

Poco antes de las 06:00 horas del 17 de octubre de 2025, un autobús de Tufesa que viajaba de Culiacán a Nogales volcó en el km 234 de la México 15, tramo Guaymas–Hermosillo.

Viajaban 31 personas; se confirmó el deceso de 7 y entre 24 y 25 lesionados.