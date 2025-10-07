Los animales fueron trasladados al Centro de Atención Animal, donde permanecen bajo cuidado médico y resguardo mientras se determina la situación jurídica del caso.

La Fiscalía de Sonora mantiene abierta una carpeta de investigación por el aseguramiento de más de 53 caninos en un domicilio de Nogales, hecho ocurrido hace un par de meses.

Una persona quedó bajo investigación, informó la autoridad municipal.

De acuerdo con el Secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruíz, los animales fueron trasladados al Centro de Atención Animal de Nogales, donde reciben atención médica y permanecen en resguardo como parte del procedimiento. El funcionario subrayó que los caninos están bajo cuidado especializado mientras se define la situación jurídica.

“El procedimiento legal sigue en curso y no se han emitido declaraciones oficiales adicionales para no entorpecer la investigación”, dijo Sedano Ruíz.

Añadió que, por la naturaleza del caso, no es posible proporcionar más información en este momento y que cualquier actualización deberá emitirse por la Fiscalía del Estado, instancia responsable de determinar posibles responsabilidades.



