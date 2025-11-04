La Fiscalía de Sonora cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre por su probable participación en el feminicidio de su ex pareja, ocurrido el lunes 03 de noviembre en el Campo nueve (9), Comisaría de San Pedro Nuevo, Etchojoa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre por su probable responsabilidad en feminicidio en agravio de su ex pareja, de 27 años, crimen ocurrido el lunes 03 de noviembre en un domicilio del Campo nueve (9), conocido como La Loma, perteneciente a la Comisaría de San Pedro Nuevo, municipio de Etchojoa.

De acuerdo con la FGJES, el detenido quedó a disposición del Juez para la audiencia inicial. La víctima fue identificada por una familiar y localizada a la orilla del río Mayo, lo que activó actos de investigación en la zona y en el entorno cercano al domicilio referido.

Según la Fiscalía, la causa penal se integra con dictámenes periciales, entrevistas y actos de cateo/búsqueda vinculados al área del Campo nueve (9). La autoridad precisó que continuará con diligencias complementarias y que la representación social solicitará las medidas cautelares correspondientes durante la audiencia, sin adelantar hipótesis para no afectar el proceso.

El municipio de Etchojoa ha registrado investigaciones por delitos de alto impacto vinculados a violencia familiar y de género en años recientes, por lo que la FGJES mantiene protocolos de feminicidio en casos de muertes violentas de mujeres. En este hecho, la autoridad destacó la relación previa entre víc



