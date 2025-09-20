Por primera vez en la historia, la Fiscalía sonorense se posiciona como de las instituciones con mayor credibilidad en el sistema de procuración de justicia del país, superando la media nacional y con una tendencia ascendente que se ha mantenido de forma ininterrumpida en la presente administración.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) se coloca como la segunda a nivel nacional en el indicador de confianza ciudadana hacia el Ministerio Público y la Fiscalías Estatales, con un 69.7 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE 2025).

Por primera vez en la historia, la Fiscalía sonorense se posiciona como de las instituciones con mayor credibilidad en el sistema de procuración de justicia del país, superando la media nacional y con una tendencia ascendente que se ha mantenido de forma ininterrumpida a lo largo de la actual administración.

Según los datos históricos de la ENVIPE, la confianza en la instancia de procuración de justicia en Sonora, la Fiscalía Estatal, ha crecido de manera sostenida.

En 2020 alcanzó el 60.5 por ciento, en 2023 llegó al 64.3 por ciento, y en 2025 se consolidó en 69.7 por ciento, lo que representa un incremento de más de 10 puntos porcentuales en los últimos años.