La tarifa 1F de la CFE concluye este 31 de octubre; Unión de Usuarios advierte que los consumos altos pasarán a tarifa DAC con costos de hasta 3.80 pesos por kilowatt.

Este 31 de octubre de 2025 concluye oficialmente el subsidio federal de verano otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los clientes domésticos de Sonora, el cual se aplicó durante los meses más calurosos del año.

A partir del 1 de noviembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026, el cobro de energía eléctrica volverá a su esquema habitual de tarifas, por lo que se recomienda a los usuarios hacer un uso eficiente de la electricidad para evitar incrementos en sus recibos.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social Noroeste de la CFE, este apoyo federal se otorga seis meses al año, de mayo a octubre, considerados los más cálidos del periodo anual según los registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Fin del apoyo y regreso a tarifa regular

El subsidio de verano es un beneficio anual que no depende de gestiones estatales, sino que se otorga de manera general a los clientes domésticos de regiones con altas temperaturas, como Sonora, durante la temporada más calurosa.

La Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) precisa que la fecha exacta en que se reflejará el cambio dependerá del corte de facturación de cada usuario:

Alrededor de 314 mil 500 hogares en Hermosillo verán concluir el subsidio el 31 de octubre.

Unos 55 mil 500 usuarios mantendrán la tarifa de verano hasta el 15 de noviembre, debido a la lectura de su medidor en esa quincena.

La organización ciudadana advirtió que, al regresar a la tarifa regular, el rango de consumo subsidiado se reduce a 400 kilowatts-hora bimestrales, y quienes superen ese límite podrían pasar a la tarifa Doméstico de Alto Consumo (DAC), con costos de hasta 3.80 pesos por kilowatt.

Recomendaciones para el ahorro de energía

Tanto la CFE como la UUH reiteraron el llamado a cuidar el consumo eléctrico en los hogares sonorenses. Entre las recomendaciones destacan:

Verificar el consumo bimestral en el recibo.

Dar mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado.

Mantener la temperatura entre 23 y 24 grados para evitar sobrecargas.

Desconectar aparatos eléctricos cuando no se utilicen.

Aprovechar la luz natural y reducir el uso de lámparas durante el día.

Además, la CFE recordó que los aparatos de refrigeración y calefactores son los electrodomésticos que más energía consumen, por lo que se debe moderar su uso.