La diputada Gabriela Félix presentó una iniciativa para reformar la Ley del Registro Civil en Sonora y eliminar la excepción que permite casarse a menores de edad con autorización de un tutor, práctica que contradice la norma federal vigente desde 2014.

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, presentó en el Congreso de Sonora una iniciativa para reformar la Ley del Registro Civil y prohibir definitivamente el matrimonio de personas menores de 18 años en la entidad.

"Es cerrar esa puerta que aún permite que un tutor autorice el matrimonio de una menor de edad con un adulto. No podemos seguir normalizando esta práctica", declaró Félix.

La legisladora recordó que una investigación de la periodista Priscila Cárdenas documentó 1,185 matrimonios en Sonora entre 2014 y 2016 donde al menos uno de los contrayentes era menor de edad.

Solo en 2016 se registraron 311 casos, varios de ellos con diferencias de edad significativas, como un hombre de 61 años casado con una joven de 17.

Félix señaló que, en algunos casos, los matrimonios infantiles se justifican bajo la figura de usos y costumbres en comunidades indígenas. Sin embargo, insistió en que debe prevalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes sobre cualquier práctica cultural.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de Sonora. De aprobarse, se homologaría la legislación estatal con la federal, eliminando la última excepción que permite el matrimonio antes de los 18 años.



