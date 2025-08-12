En Sonora en el Tiempo, Joaquín Robles Linares recordó que el brote de fiebre amarilla de 1883 motivó en México campañas para instalar mosquiteros, cuando se descubrió que el virus era transmitido por mosquitos.

Durante su sección Sonora en el Tiempo, el historiador Joaquín Robles Linares rememoró la llegada de la fiebre amarilla a Guaymas en agosto de 1883, transportada por el barco NewBern.

La enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, se propagó rápidamente por el estado gracias a la conexión ferroviaria con Hermosillo.

En aquel momento, se desconocía con certeza el mecanismo de transmisión, pero años después un médico cubano confirmó que el mosquito era el vector, lo que detonó campañas sanitarias en todo el país.

Robles Linares relató que, tras el descubrimiento, las autoridades mexicanas impulsaron el uso de mosquiteros para evitar la picadura de mosquitos. Hasta entonces, su uso era mínimo y se enfocaba en impedir el paso de moscas, no de insectos más pequeños como el mosquito transmisor.

"Hubo una campaña a nivel nacional para usar mosquiteros. Antes no se utilizaban con ese propósito, y a partir de entonces se empezaron a ver en hogares y hospitales como medida preventiva contra la fiebre amarilla", explicó el historiador.

Además del uso de mosquiteros, se fomentó la limpieza de acequias y depósitos de agua estancada. En Sonora, también se popularizó la siembra de árboles cítricos en calles y plazas, bajo la creencia de que ayudaban a repeler mosquitos, una práctica que dejó una huella urbana y cultural.



