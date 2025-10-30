Tras la muerte de dos trabajadores, el delegado, Francisco Sergio Méndez, aseguró que el caso se encuentra bajo análisis por la delegación federal con el fin de que sean determinadas las causas del siniestro.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora confirmó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el reciente accidente que ocurrió en una mina de Cananea.

Tras la muerte de dos trabajadores, el delegado, Francisco Sergio Méndez, aseguró que el caso se encuentra bajo análisis por la delegación federal con el fin de que sean determinadas las causas del siniestro.

El funcionario explicó que, aunque se trataba de un accidente laboral, la FGR asumió la investigación por haberse determinado su competencia legal. “Se abrió la carpeta de investigación, la tenemos nosotros y se están haciendo los trámites correspondientes” , indicó.

Asimismo, dijo que se han solicitado los dictámenes técnicos que sean necesarios para establecer con exactitud qué originó el hecho, y se analizan los elementos recabados en coordinación con otras autoridades.

Para definir la competencia jurídica entre las instancias estatal y federal, por tratarse de un accidente que ocurrió dentro del territorio sonorense y que involucra condiciones de trabajo y seguridad industrial.

Sobre las versiones de un tercer lesionado, Sergio Méndez aclaró que la información no ha sido confirmada de manera oficial. “No se tiene esa información, pero lo vamos a investigar, porque no hay razón para que no se haya hecho del conocimiento de la instancia legal si existe otra persona afectada” , indicó.

En ese sentido, el delegado de la FGR en Sonora dijo que el caso no quedará sin esclarecer y que seguirán integrándose dictámenes y testimonios necesarios para sustentar conclusiones del expediente.