El accidente tuvo lugar el pasado 25 de octubre, cuando los trabajadores Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui perdieron la vida tras el colapso de una estructura mientras realizaban labores de extracción en la mina.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora inició una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de dos trabajadores ocurrida al interior de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, informó el delegado Francisco Sergio Méndez.

“Se están haciendo los trámites correspondientes, también se solicitaron dictámenes y todo lo que concierne a que nos lleve la razón del por qué ocurrió ese lamentable accidente” , compartió.