FGR investiga muerte de dos trabajadores en la mina Buenavista del Cobre
El accidente tuvo lugar el pasado 25 de octubre, cuando los trabajadores Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui perdieron la vida tras el colapso de una estructura mientras realizaban labores de extracción en la mina.
La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora inició una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de dos trabajadores ocurrida al interior de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, informó el delegado Francisco Sergio Méndez.
“Se están haciendo los trámites correspondientes, también se solicitaron dictámenes y todo lo que concierne a que nos lleve la razón del por qué ocurrió ese lamentable accidente”, compartió.
Méndez aseguró que la investigación se mantendrá abierta el tiempo que sea necesario y que no se permitirá que el hecho quede impune, con el propósito de garantizar justicia a las familias de las víctimas.
