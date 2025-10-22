En un operativo de la Mesa Estatal de Seguridad, personal de la FGR localizó 20 paquetes con cocaína dentro de la carcasa de un motor ensamblado a una estructura metálica en una empresa de mensajería en Hermosillo. El envío habría salido de Naucalpan, Estado de México.

Integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad aseguraron 20 kilos de cocaína durante una inspección efectuada en las instalaciones de una empresa de paquetería ubicada en el Parque Industrial de Hermosillo.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el estupefaciente viajaba oculto en la carcasa de un motor ensamblada a una estructura de metal que fue remitida como “pieza mecánica”. En su interior se localizaron 20 paquetes rectangulares con polvo blanco, que al ser revisados dieron positivo a cocaína.

De acuerdo con el informe preliminar, el envío procedía de Naucalpan, Estado de México, y tenía como destino final la capital sonorense. La detección ocurrió durante un operativo de verificación coordinado entre autoridades federales y estatales que mantienen revisiones aleatorias en nodos logísticos de la ciudad (empresas de mensajería, centrales de carga y patios de transferencia), con el objetivo de inhibir el tráfico de drogas mediante el uso de paquetería comercial.

La FGR detalló que el objeto embalado simulaba ser un motor con estructura soporte, pero presentaba anomalías en densidad y peso. Tras aplicar protocolos de inspección no intrusiva y abrir la pieza, se hallaron los 20 paquetes distribuidos en compartimentos internos.

El material quedó a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud y lo que resulte, además de las diligencias periciales sobre embalajes, huellas, rotulación y guía de envío.

El Gabinete de Seguridad del Estado afirmó que la acción forma parte de los operativos coordinados que se realizan en la zona metropolitana de Hermosillo para “cerrar el paso a la logística del narcomenudeo y trasiego interurbano”, al reforzar filtros en empresas de mensajería y rutas de última milla.