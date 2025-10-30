La FGJES cateó un taller mecánico abandonado en la colonia Centro de Guaymas y confirmó que no se hallaron restos humanos ni indicios delictivos, pese a versiones locales iniciales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó una diligencia de cateo en un taller mecánico en aparente abandono ubicado en la colonia Centro de Guaymas, donde confirmó que no se localizaron restos humanos ni indicios delictivos.

La intervención ocurrió de 10:20 a 15:10 horas en el predio situado en Calle 12, entre 16 y 17, y respondió a reportes difundidos por medios locales sobre la presunta presencia de cuerpos en el inmueble, versión que quedó descartada tras la revisión ministerial. Según la autoridad, el objetivo se enmarca en acciones de búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Policía Municipal de Guaymas, Servicios Periciales y la Agencia del Ministerio Público, inspeccionó áreas interiores y el patio del sitio, con excavaciones en zonas sin piso y superficies de tierra.

Tras el rastreo técnico y la inspección minuciosa, no se encontraron indicios u objetos vinculados con el delito que se investiga, correspondiente a persona desaparecida y/o extraviada en perjuicio de un masculino. De acuerdo con la FGJES, la intervención se condujo con rigor pericial para brindar certeza a las familias y a la sociedad.

Guaymas y su zona urbana registran operativos periódicos de búsqueda derivados de denuncias por desaparición. En este tipo de diligencias, las autoridades priorizan descartar o confirmar rápidamente versiones difundidas a nivel local, con el propósito de evitar alarmas innecesarias y canalizar recursos hacia líneas de investigación efectivas.



