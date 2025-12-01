La Fiscalía reveló que se detectó un documento apócrifo usado en trámites oficiales y que ya concluyó casi toda la fase pericial, a falta de un dictamen externo.

A un mes del incendio en la tienda Waldos del Centro de Hermosillo, que dejó 24 personas fallecidas, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer este lunes nuevos avances en la investigación, entre ellos la detección de un documento apócrifo utilizado en trámites oficiales del establecimiento siniestrado.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas informó que el hallazgo se suma al trabajo técnico y científico que integra la carpeta del caso, la cual ya acumula 553 actos de investigación, entre dictámenes periciales, entrevistas, acciones de campo y requerimientos a distintas instituciones.

Te puede interesar Avanza investigación de Caso Waldos: Fiscal Gustavo Salas

Análisis del transformador

Entre los avances más relevantes, la fiscalía confirmó que ya fueron entregados los principales estudios periciales, incluidos los dictámenes que buscan establecer la causa raíz del siniestro y el análisis cromatográfico del fluido del transformador, realizado en un laboratorio especializado del Estado de México y recibido el pasado 26 de noviembre.

Solo falta por integrar el dictamen del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, el cual permitirá cruzar todos los resultados científicos para determinar con precisión el origen y las condiciones que generaron el incendio del 1 de noviembre.

Te puede interesar Familias recuerdan a víctimas de incendio en Waldos a un mes de la tragedia

Cuatro exservidores públicos declararon recientemente

Como parte de la investigación, la fiscalía ha recabado entrevistas, incluyendo a víctimas directas e indirectas, empleados, directivos de la empresa y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

El fiscal señaló que en los últimos días fueron localizados y citados cuatro exservidores públicos que no habían comparecido anteriormente, y que otros deberán rendir declaración en los próximos días.

La revisión documental también permitió asegurar 23 expedientes legales y regulatorios de la tienda, incluyendo dictámenes de protección civil, planos del inmueble y documentos administrativos.

Te puede interesar Demandarán a Waldo's por pérdidas millonarias en el Centro de Hermosillo

Colaboración nacional

Salas recordó que instituciones como la UNAM, el IPN y el propio Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil han participado en la elaboración de 150 dictámenes periciales, desde la identificación de las 24 víctimas hasta estudios especializados sobre infraestructura, electricidad y mecánica del siniestro.

Además, personal de la fiscalía ha sido desplegado en Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Baja California y Ciudad de México para realizar diligencias y obtener información mediante cooperación interinstitucional.

Te puede interesar Estudiantes hacen entrega de propuesta 'Ley Primero de Noviembre' a gobierno

Uso de documentación apócrifa

La Fiscalía informó que, dentro del análisis de la documentación legal y regulatoria de la tienda, se detectó al menos un documento apócrifo relacionado con trámites oficiales del establecimiento.

Este documento, según explicó el fiscal Gustavo Salas, no coincide con la realidad y habría sido utilizado para gestionar permisos o validaciones durante la operación de la sucursal.

La autoridad no detalló aún qué trámite específico se realizó con ese papel ni quién lo presentó, pero sí subrayó que su hallazgo es uno de los elementos más delicados y relevantes de la investigación, pues podría implicar conductas irregulares, responsabilidades administrativas e incluso delitos, dependiendo del análisis técnico y jurídico en curso.

Te puede interesar Cierran tienda de ropa en Hermosillo por transformador en bodega

Investigación será exhaustiva y sin excepciones

El fiscal reiteró que nadie quedará fuera del alcance de la investigación y que cada acción se realiza con estricto respeto al debido proceso, con el fin de integrar una carpeta sólida que pueda sostenerse ante tribunales.

También destacó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ha acompañado a familias de personas fallecidas, lesionadas o afectadas desde el primer día del siniestro.