El Tren de la Salud atenderá en Guaymas del 4 al 8 de noviembre, con 500 fichas diarias desde las 6:00 am y entrega gratuita de medicamentos.

El Dr. Vagón, Tren de la Salud de Fundación Grupo México, arribó el pasado fin de semana al puerto de Guaymas, donde brindará servicios médicos gratuitos del 4 al 8 de noviembre a la población que acuda a solicitar atención.

Durante su estancia, el tren ofrecerá consultas médicas generales y especializadas, así como medicamentos sin costo para los pacientes atendidos. La atención comenzará diariamente a las 6:00 de la mañana, con la entrega de 500 fichas por orden de llegada.

El Dr. Vagón se encuentra ubicado en la avenida Serdán, en la colonia Centro, donde también se presentarán funciones de cine gratuitas todos los días a las 19:00 horas, como parte de las actividades comunitarias del proyecto.

La alcaldesa Karla Córdova informó que el Ayuntamiento de Guaymas trabajará en coordinación con el equipo del Dr. Vagón para difundir los servicios médicos disponibles y garantizar que la población aproveche los beneficios. Además, se implementará un operativo especial de vigilancia durante toda la jornada para facilitar el acceso seguro a las instalaciones.

Con su paso por Guaymas, el Dr. Vagón continúa su recorrido por Sonora acercando atención médica integral y gratuita a comunidades del estado.