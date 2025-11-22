Con estas fechas confirmadas, las familias sonorenses ya pueden empezar a organizar sus vacaciones decembrinas con anticipación.

Las familias sonorenses ya pueden comenzar a planear las vacaciones de diciembre, pues el receso escolar está más cerca de lo que parece. Miles de estudiantes de educación básica cuentan los días para disfrutar un merecido descanso tras el cierre del semestre.

Inicio del receso invernal

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), difundido por su titular Mario Delgado Carrillo, el último día de actividades será el viernes 19 de diciembre. Ese día marca el inicio del ambiente previo a las celebraciones navideñas.

De manera formal, el periodo vacacional comienza formalmente hasta el lunes 22 de diciembre, fecha que coincide con el arranque de la semana navideña y permite a las familias organizar viajes, reuniones y actividades recreativas en las fechas de Navidad, Año Nuevo y el día de los Reyes Magos.

Regreso a clases en enero

El calendario establece que el periodo vacacional concluye el viernes 9 de enero de 2026, cuando oficialmente termina el receso. Sin embargo, el regreso a las aulas para los estudiantes será hasta el lunes 12 de enero, fecha en la que se reanudan por completo las actividades.

Mientras que el personal docente deberá reincorporarse antes, desde el miércoles 7 de enero, para participar en el Taller Intensivo previo al reinicio del ciclo.