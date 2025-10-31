Un bebé de dos meses perdió la vida luego de que una camioneta invadiera el carril contrario en la prolongación Álvaro Obregón, en Nogales.

Un trágico accidente automovilístico ocurrido la tarde de este viernes 31 de octubre en la prolongación Álvaro Obregón, a la altura del acceso al residencial Monarca en Nogales, cobró la vida de un bebé de apenas dos meses de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba junto a su madre en un sedán color guinda cuando fueron impactados por una camioneta Cherokee blanca que habría invadido el carril contrario, provocando un choque frontal.

Te puede interesar Termina este viernes el subsidio de luz en Sonora; aumentarán tarifas

El fuerte impacto dejó lesionada a la madre del menor y a otros ocupantes del vehículo, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. La mujer permanece hospitalizada.

Paramédicos que acudieron al lugar realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al bebé, quien fue llevado de emergencia al hospital del IMSS. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el menor fue declarado sin vida poco después de su ingreso.

Se informó que la familia es originaria de Magdalena de Kino. El percance fue de tal magnitud que un tercer vehículo también resultó afectado.

Las autoridades municipales y estatales realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas.