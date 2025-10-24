El viernes, dos trabajadores perdieron la vida en un accidente en la Mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. La empresa emitió un comunicado lamentando el suceso.

Dos trabajadores perdieron la vida este viernes en un accidente ocurrido dentro de las instalaciones de la Mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

La empresa confirmó el suceso a través de un comunicado, en el que lamentó el fallecimiento de sus colaboradores, identificados como Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui.

Aunque se ratificó el deceso de ambos mineros, Grupo México no proporcionó detalles sobre las causas o la naturaleza del percance. La compañía informó que las autoridades competentes fueron notificadas de inmediato para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

#Entérate Confirma Grupo México la muerte de dos trabajadores en la minera Buena Vista del Cobre ubicada en Cananea, Sonora pic.twitter.com/a88Qa3xWmZ — Marcelo Beyliss (@marcelobeyliss) October 25, 2025