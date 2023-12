Ana Ruiz será reconocida en FAOT 2024

La directora de la organización musical fue seleccionada por el Instituto Sonorense de Cultura para recibir el reconocimiento al Mérito Artístico y Académico, esto por haber creado talentos que ahora destacan a nivel nacional e internacional.

Gracias a la trayectoria de 30 años que tiene en la música que enseña a través del Instituto Schiller de Ciudad Obregón, la maestra Ana Linda Ruiz Quezada será la única cajemense que recibirá un reconocimiento en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2024, el próximo 22 de enero.

La directora de la organización musical fue seleccionada por el Instituto Sonorense de Cultura para recibir el reconocimiento al Mérito Artístico y Académico, esto por haber creado talentos que ahora destacan a nivel nacional e internacional.

"Me siento muy contenta porque me escogieron a mí para el mérito artístico y académico en esta edición del festival y pues es precisamente por el trabajo que ya tenemos y la verdad no ha sido fácil, pero la pasión que yo siento por hacer esto es algo que me ha mantenido de pie en las buenas y en las malas", indicó.

Pero lo que la hace sentirse más orgullosa, es que es la única persona originaria de Cajeme que fue seleccionada, por lo que se siente emocionada de acudir al Pueblo Mágico de Álamos para recibir este reconocimiento.

Atenciones

La maestra recordó que el instituto ha atendido a más de mil personas, entre niños, jóvenes y adultos, quienes han aprendido de la música coral, instrumental y canto individual, por lo que algunos ahora están en otros estados o países destacando con este talento que aprendieron.

"Me dieron la oportunidad de de desarrollarme en esto, empecé muy pequeña, mi maestra venía de México, me dejaba a cargo del grupo, y yo tenía que dar clases desde los 12 años y me di cuenta que esto era lo mío, entonces empecé a desarrollar más en eso y ya a formar parte", resaltó.

Recordó que este trabajo es para para llevar un poco de armonía y paz a las familias, ya que a través de la música se genera convivencia y un sano ambiente familiar porque se fomentan valores y mensajes positivos.