Residentes de Aquichopo, Municipio de Etchojoa piden apoyo, debido a que el techo de su vivienda colapsó.

Afectando directamente a María Cristina, la madre de dos menores, quienes necesitan apoyo urgente para salir adelante, debido a que su casa se encuentra en escasos recursos.

Vecinos reportan que el incidente sucedió en la tercera casa al ingresar al pueblo, a la altura del poste '41'. Narraron, que la cubierta cayó de inmediato tras las lluvias, pues la morada no estaba tan resistente.

Debido a la emergencia se ha creado una campaña de apoyo ciudadano para la recolección de ropa, alimentos y materiales de construcción. El comunicado lo compartió una vecina en redes sociales con el siguiente texto: “tiene dos niños y se ha quedado sin nada” .

De igual manera, han hecho llamado al DIF y autoridades municipales, deseando que le den prioridad a la situación de Maria Cristina y su familia.

Si deseas apoyar, el número directo para tu aportación es el: 642 483 8643.