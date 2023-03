No hay justificación para separar a madre de Natham Karim de su cargo: GEO

Gabriela Esquer, quien se desempeña como defensora pública en la mencionada dependencia, no tiene un proceso en su contra.

La madre del presunto responsable de arrollar a tres personas, el pasado 5 de marzo, en Hermosillo, se mantiene activa en sus funciones en la Secretaría de la Consejería Jurídica, del Gobierno del Estado, confirmó Adriel Córdova Pimentel, titular de la dependencia.

La funcionaria Gabriela Esquer Olivarría, quien se desempeña como defensora pública en la mencionada dependencia, no tiene un proceso en su contra, por lo que no hay una justificación para separarla o suspenderla de su actual cargo, mencionó el funcionario estatal.

“Tengo entendido que sí; no estoy enterado que haya condiciones para eso (estar inactiva); mientras yo no tenga alguna comunicación oficial en el sentido de que ella debe dejar de trabajar, yo no puedo tomar una decisión al respecto, todas las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

“No tengo conocimiento de que ella haya tenido relación directa, y por lo tanto se tiene que mantener trabajando hasta tanto haya una orden de una autoridad que cambie esa situación”, aseguró.

A raíz del hecho suscitado el domingo 5 de marzo, en la que presuntamente Natham Karim, hijo de la defensora pública arrolló con su automóvil a tres personas, Esquer Olivarría no se ha ausentado de sus labores, apuntó el Secretario de la Consejería Jurídica.

No dan información

Los padres de familia del joven conductor del automóvil que atropelló a tres personas el pasado 5 de marzo, al sur de Hermosillo, ya se presentaron, sin embargo, no emitieron ninguna declaración sobre el hecho, señaló Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia del Estado (FGJE).

Al tener un lazo de parentesco con el presunto responsable de estos hechos, se pueden apoyar en dos artículos para no brindar información al respecto, de en este caso, su hijo Natham Karim, aclaró la funcionaria estatal.