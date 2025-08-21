La pareja comentó que partieron de viaje a Tijuana acompañados de un amigo trailero, e iniciaron su trayecto desde la avenida Obregón en SLRC, donde abordaron la unidad de carga.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) desmintió que una pareja en el municipio de San Luis Río Colorado haya sido víctima de privación ilegal de la libertad, como se había dicho en redes sociales.

A través de un comunicado, la Fgjes señaló que Marco Antonio ‘N’ y María Guadalupe ‘N’, pareja que había sido reportada en redes, nunca estuvieron en riesgo, ni fueron víctimas de delito.

Los reportes que fueron difundidos mencionaron que la pareja podría haber sido privada de su libertad en la avenida Obregón y calle 26, de la colonia Residencias, en San Luis Río Colorado.

Tras las investigaciones realizadas por las autoridades, se determinó que los hechos narrados eran falsos.

En declaraciones de la propia pareja, señalaron haber dejado un vehículo en una imprenta en la avenida Hidalgo y calle 9.

Se fueron de viaje

Ambos comentaron que partieron de viaje a Tijuana acompañados de un amigo trailero, e iniciaron su trayecto desde la avenida Obregón, donde abordaron la unidad de carga.

El lunes por la mañana llegaron a Tijuana y regresaron a San Luis Río Colorado el martes 19 de agosto de 2025, cerca de las 22:00 horas.

Luego de caminar hacia el lugar donde habían dejado su vehículo, se dirigieron a su domicilio.

La Fiscalía de Sonora hizo un llamado a la población para verificar la información antes de difundirla en redes sociales, evitando generar alertas innecesarias.