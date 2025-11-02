Además, Marcos, otras 22 personas fallecieron la tarde del sábado en una sucursal de Waldo's ubicada en calle Matamoros y Dr. Noriega, en el centro de Hermosillo.

Marcos González, quien se desempeñaba como subgerente de la cadena comercial Waldo’s, falleció el sábado tras un incendio registrado en una de las sucursales del centro de la ciudad de Hermosillo.

Su muerte fue confirmada en una publicación realizada en el grupo Promotores del Desierto en redes sociales, donde compañeros y amigos mostraron consternación ante la noticia.

"Quisiera que alguien me dijera que es mentira esto que estoy publicando, no lo puedo creer. Si bien no los veo seguido, los estimo demasiado. En paz descanse Marquitos” , se lee donde lo despiden con cariño.

Al igual que Marcos, otras 22 personas fallecieron la tarde del sábado en la sucursal ubicado en calle Matamoros y Dr. Noriega.

Las autoridades han señalado que la versión concurrente del siniestro es que hubo fallas en el servicio eléctrico (apagones) y que posteriormente hubo una explosión.

La Secretaría de Salud federal y autoridades estatales confirmaron que cinco personas permanecen hospitalizadas, y que dos de ellas se encuentran en estado crítico. 10 personas ya fueron dadas de alta médica.