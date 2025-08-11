Miguel Uribe Turbay, prominente senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el 11 de agosto de 2025 tras sufrir un atentado en junio, que le causó una hemorragia cerebral.

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años y figura destacada de la derecha opositora, falleció este 11 de agosto de 2025 en Bogotá, después de permanecer más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió en un atentado el 7 de junio durante un mitin electoral. La causa del deceso fue una hemorragia cerebral.

Estudiante de derecho y con maestrías obtenidas en la Universidad de los Andes y en la Escuela Kennedy de Harvard, Uribe Turbay se inició en política como concejal de Bogotá en 2012 y fue secretario de Gobierno en la administración de Enrique Peñalosa (2016–2018). En 2022 fue electo senador por el partido Centro Democrático, tras encabezar la lista del partido en las elecciones parlamentarias.

Se había consolidado como una de las principales voces de la oposición frente al gobierno de Gustavo Petro y se perfilaba como precandidato presidencial para 2026.

El ataque, ocurrido en Fontibón, Bogotá, provocó consternación nacional. El gobierno declaró la situación como un atentado contra la democracia, mientras que líderes como Álvaro Uribe, Gustavo Petro y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, condenaron el hecho.

Las investigaciones judiciales han llevado a la captura del joven que realizó los disparos y de varios presuntos coautores del crimen, apuntando a la disidencia Segunda Marquetalia como posible autora intelectual



