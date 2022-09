Familiares despiden a la menor Luz Cervantes

Como una adolescente noble y alegre será recordada Luz Virginia Cervantes, quien murió el pasado miércoles en el Hospital General del Niño y la Mujer, tras haber luchado por su vida en los últimos días con los síntomas de la enfermedad viral del dengue.

Jesús Virginia, madre de la menor de 12 años de edad, mencionó que desde el martes de la semana pasada comenzó con síntomas cuando estaba en la secundaria.

“Ella empezó con dolor de cabeza, le dolían los huesos, cuando llegó a la casa le di paracetamol y se le calmó, al día siguiente le dio calentura y la llevé al Centro de Salud pero no la pudieron atender porque era para puros citados, la llevé con un particular y me dijeron que podía ser dengue y tenía que descartarlo”, expresó.

Al ver que la fiebre continuaba, la madre la llevó con otro médico particular y le hicieron estudios para confirmar cuál era la enfermedad que padecía.

“La llevamos al laboratorio, me dieron los resultados y dio positivo a dengue, llegó el miércoles en la madrugada y mi niña se me puso grave, me dijo que ya no aguantaba, que le dolían mucho sus huesitos, le hablé a la Cruz Roja y me dijeron que no podían venir, al final la llevamos en un carro particular”, explicó.

La pequeña no resistió

Al ingresarla al hospital, llegó el momento en que le dieron la noticia que ningún padre desea recibir, su hija más pequeña había perdido la vida al no resistir esta grave enfermedad.

“Me dijeron que la niña estaba muy mal, cuando la pasaron me la entubaron y fue todo, me dieron la noticia que mi niña se me había acabado”, narró.

Debido al cariño que amigos y vecinos sienten por la menor, se organizaron para llevarle el grupo musical La Propuesta hasta su casa, lugar donde está siendo velada, ya que era su favorito.

“A mi niña le gustaba mucho la música, ella una vez se me fue sin permiso para ir a La Propuesta, era muy alegre y muy bailarina, pero ahora se me fue”, señaló entre lágrimas.

La familia habita en la comisaría Marte R. Gómez y Tobarito, en la zona rural de Cajeme, lugar donde señalan que existe el riesgo de que se prolifere el mosquito transmisor del dengue.

La madre hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales, para que se implementen acciones que ayuden a evitar esta enfermedad en la comunidad, por lo que es importante atender la acumulación de agua en las calles, se descacharre y se realice la fumigación necesaria.

“No hay que esperar otra mala noticia, mi niña fue el ejemplo de que tienen que fumigar porque no han venido, aquí hay mucho cochinero, las calles están en muy malas condiciones y hay muchos moscos”, indicó.

Necesitan ayuda

La familia es de bajos recursos, es por ello que necesitan dinero para los gastos funerarios. Las personas interesadas en apoyar pueden hacer un depósito al número de cuenta Bancoppel 4169 1608 0129 2617, a nombre de Brenda Selene Álvarez Franco, o bien, comunicarse al teléfono 644 141 3021.

Cabe señalar que, hasta el momento la Secretaría de Salud no ha confirmado muertes a causa de dengue en Cajeme, por lo que se hacen las investigaciones correspondientes para determinar el motivo del deceso.