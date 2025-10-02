Abel Munguía, originario de Hermosillo, perdió la vida tras el colapso de una zanja en una obra pública de drenaje sanitario

Familiares confirmaron la identidad del trabajador que perdió la vida en el accidente ocurrido el miércoles 1 de octubre en una obra pública de drenaje sanitario: Abel Munguía, de 35 años y originario de Hermosillo, Sonora.

Derrumbe en obra pública

El accidente ocurrió poco antes de las 10:00 de la mañana en la intersección de la calzada Monterrey y Santo Domingo, en la colonia Aviación. Según los primeros reportes, Abel y sus compañeros laboraban dentro de una zanja de varios metros de profundidad cuando las paredes de arena cedieron de manera repentina, sepultando al trabajador mientras realizaba maniobras con su equipo.

El colapso involucró a empleados de una empresa contratada por el Gobierno Municipal, quienes realizaban labores de introducción de drenaje sanitario.

Según los reportes, la zanja donde ocurrió el accidente no contaba con protección adecuada, lo que permitió que las paredes de arena colapsaran mientras los trabajadores realizaban sus labores.

Así fue el rescate

Tras el derrumbe, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, policías y rescatistas se movilizaron de inmediato. Participaron los tres cuerpos de bomberos de la ciudad, Rescate Sonora Internacional y elementos del Mando Único, quienes trabajaron contrarreloj para liberar a las víctimas.

Uno de los trabajadores fue rescatado rápidamente y trasladado a un hospital , donde recibió atención médica.

, donde recibió atención médica. Abel Munguía quedó atrapado bajo tierra y fue hallado sin signos vitales.

quedó atrapado bajo tierra y fue hallado sin signos vitales. Además, dos compañeros resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales locales para su atención.

Apoyo institucional

El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado confirmó el fallecimiento y señaló que se dispusieron recursos municipales para apoyar en las labores de rescate y brindar acompañamiento a los familiares de la víctima.

De manera oficial, el gobierno local expresó su solidaridad con los allegados de Abel Munguía y lamentó profundamente la pérdida de uno de los trabajadores de la ciudad.