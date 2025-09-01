La Fiscalía Anticorrupción señaló que los imputados tenían en su carácter de servidores públicos del sistema penitenciario la obligación de aplicar las medidas de seguridad y vigilancia de los internos y evitar la fuga de éstos, con acatamiento de los protocolos y normatividad correspondientes.

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) rechazó los argumentos que permitieron la liberación de Gerardo ‘N’ y Manuel ‘N’, exservidores públicos del Sistema Estatal Penitenciario de la entidad que habían sido detenidos tras la fuga de Saúl Francisco ‘N’, alias ‘El Ponchis’, del Centro de Reinserción Social 1 (Cereso) en mayo pasado.

La autoridad estatal señaló que los imputados tenían en su carácter de servidores públicos del sistema penitenciario la obligación de aplicar las medidas de seguridad y vigilancia de los internos y evitar la fuga de éstos, con acatamiento de los protocolos y normatividad correspondientes.

El argumento central en ambas resoluciones que permitieron la liberación de los imputados, fue sostener que la evasión del preso no se debió a las múltiples omisiones detectadas en el desempeño de sus funciones, sino que todo sucedió simple y llanamente, por orden de un Comandante, quien permitió el ingreso y el egreso al Centro de múltiples personas.

Dichas acciones se realizaron sin acatar deliberada e intencionalmente los protocolos establecidos para el ingreso y egreso de personas al Centro de Reinserción, entre ellas, el sujeto evadido.

Finalmente, la FAS interpondrá en tiempo y forma los recursos de revisión en contra de la resolución judicial correspondiente y dará vista al nuevo Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, por estimar que éstas fueron emitidas en contravención al texto expreso de la ley aplicable.