Elementos de Seguridad Pública de Nogales lograron impedir un intento de extorsión telefónica y localizar a dos menores reportados como privados de su libertad.

La Comisaría General de Seguridad Pública Municipal de Nogales, encabezada por el comisario general Luis Arturo Corrales Ley, informó que se logró impedir un intento de extorsión telefónica y ubicar en buen estado a dos menores de edad reportados como presuntamente privados de la libertad.

El incidente ocurrió el 19 de septiembre a las 15:49 horas, cuando agentes preventivos en recorrido de vigilancia recibieron un llamado de auxilio alertando sobre la posible extorsión. De inmediato, las unidades policiales acudieron a los puntos señalados y activaron protocolos de búsqueda y localización.

Operativo y ubicación de los menores

Durante la operación, los policías acompañaron a los familiares, quienes recibían llamadas con amenazas relacionadas a los menores. Gracias a un trabajo coordinado, se pudo verificar la situación y recabar información en distintos sectores de la ciudad, hasta encontrar a los jóvenes caminando sanos y salvos en la vía pública.

Una vez asegurada su integridad, los menores fueron entregados a sus familiares, mientras que la investigación continúa ante la autoridad especializada, señaló Seguridad Pública Municipal.