El Conalep San Luis Río Colorado informó la expulsión de dos alumnos tras un hecho del 10 de octubre relacionado con consumo no autorizado de una sustancia que afectó a un estudiante.

El Conalep San Luis Río Colorado (plantel 202) informó el 15 de octubre de 2025 la expulsión de dos alumnos por su participación en un hecho del 10 de octubre relacionado con consumo no autorizado de una sustancia que afectó la salud de un estudiante, en San Luis Río Colorado, Sonora. La medida disciplinaria fue acordada por el Comité Técnico Escolar.

Te puede interesar Ataque con drones contra la FGE en Playas de Tijuana; investigan terrorismo

La comunicación institucional describe el hecho como consumo no autorizado; en la comunidad escolar se le ha referido como una presunta “broma” entre alumnos. No está confirmado oficialmente si el móvil fue una broma ni el tipo de sustancia; la escuela no detalló diagnósticos médicos ni eventuales denuncias.

La dirección reportó que, desde que se identificó la situación, activó el protocolo de atención, coordinó apoyo con instancias médicas y autoridades y reforzó medidas internas de vigilancia, control y prevención para evitar repetición de incidentes.

Se actuó de manera inmediata aplicando los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad y salud del estudiante Mtra. Elsa Oralia Cruz



La directiva añadió que la institución rechaza cualquier manifestación de acoso, hostigamiento o bullying y exhortó a madres y padres a reforzar la comunicación y el acompañamiento de sus hijas e hijos.

El plantel afirmó su disposición a colaborar con las investigaciones y a mantener comunicación con la comunidad escolar. Falta confirmar: el tipo de sustancia, el estado clínico actualizado del alumno afectado y si se presentarán acciones legales adicionales. La escuela indicó que continuará las acciones de prevención y seguimiento para garantizar un entorno seguro.