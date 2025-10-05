El evento se llevó a cabo en el Malecón Turístico del puerto para conmemorar el 204 aniversario de la creación de la Armada de México.

Con gran éxito se llevó a cabo 'La Expo Semar' 2025 organizada por la Secretaría de Marina (Semar) a través de la segunda Región Naval en Guaymas, durante este fin de semana.

El evento se llevó a cabo en el Malecón Turístico del puerto para conmemorar el 204 aniversario de la creación de la Armada de México. Además de reconocer la gran labor de los elementos que sirven a México en el mar, en la tierra y en el aire todos los días del año.

Durante la Expo-Semar se llevaron a cabo exposiciones especiales de las funciones que se realizan en el área de enfermería, ejercicio de búsqueda y rescate en el mar, demostración de equipo táctico de infantería de Marina, demostración de binomios marinos (K9), equipamiento y unidades navales en exposición.

Cientos de familias se dieron cita en el espacio público para presenciar el acto de conmemoración que narró la historia de la formación de la institución que representa un orgullo para la nación. Para luego dar paso a la demostración de un simulacro de rescate de múltiples víctimas por parte de elementos de Ensar de la segunda región naval y Bomberos de Guaymas, en la Bahía.

Durante la Expo-Semar se realizaron diversas actividades donde niños, niñas, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de participar y conocer las labores que lleva a cabo la reconocida institución en el país.